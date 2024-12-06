Тройной складной смартфон Samsung Galaxy дебютирует в 2026 году — Росс Янг — Finance.ua
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Тройной складной смартфон Samsung Galaxy дебютирует в 2026 году — Росс Янг

Фондовый рынок
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Тройной складной смартфон Samsung Galaxy дебютирует в 2026 году — Росс Янг
Тройной складной смартфон Samsung Galaxy дебютирует в 2026 году — Росс Янг
Samsung в 2025 году готовится выпустить складные смартфоны Galaxy Fold 7 и Galaxy Flip 7 с большими дисплеями. Но после них корейская компания может запустить новое устройство в данной категории. Об этом рассказал аналитик, а также глава компании DSCC Росс Янг.
Речь идет о тройном складном устройстве, которое будет похоже на Huawei Mate XT. По словам инсайдера, Samsung планирует показать новинку в начале 2026 года. К сожалению, характеристик и других подробностей об устройствах пока нет.
Кстати, недавно Росс Янг рассказал, что Apple в 2026 году может выйти на рынок складных смартфонов. Если все пойдет по плану, это даст толчок этой категории устройств. Янг прогнозирует рост рынка складных смартфонов более чем на 30% в 2026 году, после чего ожидается стабильное увеличение на 20% ежегодно в 2027 и 2028 годах.
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По материалам:
mezha.media
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