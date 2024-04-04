Тройка лучших провайдеров по приему онлайн-платежей по версии FinAwards — Finance.ua

Тройка лучших провайдеров по приему онлайн-платежей по версии FinAwards Сегодня 16:45 — Финтех и Карты

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и самых эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучший провайдер по приему онлайн-платежей

Онлайн-платежи являются важной составляющей финансовой среды, ведь из-за удобства этой опции все больше украинцев выбирают покупать и оплачивать все онлайн.

Поэтому на FinAwards были определены компании, которые выделяются высоким уровнем обслуживания, инновационными решениями в сфере онлайн-платежей, способствуя эффективным и безопасным транзакциям.

Победителем в номинации «Лучший провайдер по приему онлайн-платежей» стал Liqpay от ПриватБанка.

Руководитель отдела клиентской поддержки компании Avans Credit Татьяна Лиховид (слева) и главный специалист по работе с ключевыми клиентами ПриватБанка Паукова Виктория (справа)

Вот какие опции сервиса больше всего оценили те, кто принимал участие в голосовании:

стоимость подключения: 0 грн;

время подключения к услуге: от 1 до 3 дней;

размер комиссии по Украине и международные платежи: общий тариф 1,5%, коммунальные предприятия, ОСМД, ЖКХ — 1%, онлайн-кредитование — 1%;

периодичность выплат: мгновенно каждый принятый платеж отдельно или 1 раз в сутки все платежи за предыдущий день;

мобильное приложение для управления личным кабинетом;

служба поддержки 24/7.

Второе место занял сервис Portmone.com. Интересно, что подключение к услуге без договора происходит мгновенно. А с подписанием договора на ФЛП уходит 1−2 дня, на юрлицо — до 10 дней. Также сервис является лидером по оплате коммунальных услуг в Украине.

iPay.ua , которым ежемесячно пользуются более полумиллиона украинцев, а также жители других стран. Компания дает возможность пользователям оплачивать любые услуги через Интернет. На третьей строчке оказался сервис онлайн платежей и переводовкоторым ежемесячно пользуются более полумиллиона украинцев, а также жители других стран. Компания дает возможность пользователям оплачивать любые услуги через Интернет.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.

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