Тройка лучших онлайн-МФО по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Тройка лучших онлайн-МФО по версии FinAwards-2022 Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

В пятницу, 26 августа, в Киеве состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

Традиционно награждали и лучшие микрофинансовые организации, работающие в онлайне.

В этой номинации были представлены компании, которые выдают микрозаймы через интернет без привязки к живому офису. Имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора, и выдали не менее 20 тыс. микрозаймов в течение последних трех месяцев.

В целом за звание лучших соревновались 20 финансовых компаний. Тройка лидеров следующая:

Credit7 — «бронзовая» награда;

MyCredit — «серебро» номинации;

Moneyveo — «золото».

«Этот год чрезвычайно сложен для финансового сектора, экономики Украины, поэтому ценна каждая победа. Все вместе мы боремся на всех фронтах, в частности на финансово-экономическом. Уверен, что каждая небольшая победа в своей сфере — это значимый шаг в восстановлении экономики государства. Может, это будет пафосно звучать, но тем самым мы делаем свой небольшой вклад в нашу большую победу», — прокомментировал победу своей компании COO Moneyveo Сергей Синченко.

Сергей Синченко, COO Moneyveo

Напомним, в прошлом году Moneyveo также победила в номинации «Лучшая МФО онлайн». Синченко говорит, что это хорошая традиция, которой они будут следовать.

«Самые сложные времена позади: как на военном фронте, который подтвердил на днях наш министр обороны, так и на экономическом — в частности, на рынке кредитования. Я в это верю и думаю, что впереди только рост и светлое будущее как для нашего рынка, так и Украины в целом. И после победы нас ждет бум развития», — резюмировал COO Moneyveo.

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы как организаторы думали, что сейчас не время для проведения мероприятия. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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