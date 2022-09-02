Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022 — Finance.ua

Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022 Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022

В пятницу, 26 августа, в Киеве состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Альфа-Банк, после 24 февраля объявивший о намерении ребрендинга , чтобы никоим образом не ассоциироваться со страной-террористом, к которой не имеет никакого отношения, получил пять наград, из которых три — «золотые».

Альфа-Банк победил в номинации «Лучшее инвестиционное предложение»

Альфа-Банк Украина в начале этого года первым в стране среди банков запустил торговлю акциями в цифровом банке Sense SuperApp. Мы видели, что клиенты пользуются спросом на этот продукт и сделали процесс покупки акций максимально простым для пользователей внутри единого мобильного банковского приложения. Процесс полностью соответствовал украинскому законодательству, выводить деньги за границу не было необходимости, ведь сделки проводились внутри страны и в гривне.

«Для многих клиентов также был очень важен вопрос права принадлежности. Поэтому мы позаботились о том, чтобы после приобретения иностранных акций клиент становился их законным владельцем. Все акции зачислялись на личный счет в ценных бумагах клиента в депозитарном учреждении», — рассказала руководитель блока «Розничный бизнес и маркетинг» Альфа-Банка Ольга Филиппенко.

Кроме этого Альфа-Банк получил «серебро» за лучшее мобильное приложение и лучшую премиальную карту. В обеих номинациях победил monobank , работающий на лицензии Универсал Банка.

Действительно, сегодня в инвестиционном разделе Sense SuperApp есть возможность инвестировать в военные облигации страны.

«Таким образом, поддержать экономику страны во время войны может любой совершеннолетний клиент, потратив на это до 5 минут. Все операции с военными облигациями в Sense SuperApp производятся без комиссий и полностью онлайн. В приложении клиент может увидеть, когда произойдет выплата процентов за погашение военных ОВГЗ, а также прогнозируемый доход от портфеля», — добавила представитель Альфа-Банка.

По словам Ольги Филиппенко, банк работает над увеличением линейки инструментов внутреннего рынка для поддержки экономики страны, инструментов накопления и сбережения капитала.

«Также планируется расширение линейки ОВГЗ, в том числе продажа военных облигаций в Sense в валюте», — уточнила она.

В номинации «Лучшая платежная карта»

В этой номинации были представлены карты 19 банков. Первое место занял именно Альфа-Банк со своей картой Сaméléon — первой картой с нескончаемым льготным периодом.

Второе место перешло ПУМБ с картой «Все Можу», а третье — А-Банка с картой «Зеленая».

"С первого дня полномасштабной войны использование банковских карт , как никогда, стало в приоритете. НБУ призвал граждан использовать платежные карты повсюду, где это возможно.

С 24 февраля многие пользователи платежных карт столкнулись с окончанием их срока действия. Однако посетить отделение в военное время не всегда было возможно, а в зонах боевых действий опасно для жизни. Мы автоматически продлили действие карт на 180 дней имеющимся клиентам. Новые клиенты банка имели возможность оформить цифровую карту в приложении Sense SuperApp в течение 10-15 минут, в то время как для имеющихся клиентов эта опция доступна мгновенно.

Среди преимуществ платежной карты стоит отметить бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира (в пределах действующих ограничений НБУ), 6,5% на остаток средств на счете «Доходный сейф» и возможность оформить 2 бесплатные карты: грн, долл. или евро", — прокомментировала Ольга Филиппенко.

Победили и в номинации «Ведущие технологии и инновации. Категория: Банки»

По словам представительницы Альфа-Банка, диджитал-развитие сейчас является необходимой стратегией развития бизнеса, хотя даже до полномасштабной войны было ключевым трендом.

«Банк менее чем через сутки интегрировал функцию помощи ВСУ. Наши клиенты первыми среди всех банков получили возможность приобрести военные облигации страны именно в приложении. Появились изменение финансового номера и возможность регистрации по иностранному номеру, для клиентов стали доступны необходимые справки — декларации и справки о закрытии карточного счета, повторная идентификация, чтобы открыть счет ФЛП, поиск коммунальных платежей по адресу и другие функции, которыми можно воспользоваться удаленно. Каждые две недели команда продолжает стабильно дополнять цифровой банк новыми продуктами», — отметила Ольга Филиппенко, возглавляющая блок «Розничный бизнес и маркетинг» в Альфа-Банке.

Что интересно, в Альфа-Банке реализована возможность перевода средств по телефону, даже в случае, если у получателя зарубежный мобильный номер. Такая функция чрезвычайно важна в нынешних условиях, когда миллионы украинцев, спасаясь от войны, уехали за границу, из-за чего тысячи семей стали разобщенными.

«Альфа-Банк всегда концентрировался на потребностях клиентов и инновационных решениях. А в условиях войны — это особенно важно, учитывая, что доступа к привычным отделениям у клиента нет», — резюмировала Ольга Филиппенко.

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы как организаторы думали, что сейчас не время для проведения мероприятия. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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