Три судна вышли из украинских портов с агропродукцией и железной рудой — Finance.ua

Три судна вышли из украинских портов с агропродукцией и железной рудой
Из портов Черноморск и Южный вышли три судна с агропродукцией и железной рудой.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook, пишет Агробизнес.
«Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а 5 новых судов направляются в порты на загрузку. Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флаги Либерии и Палау) экспортировали более 127 тыс. украинской агропродукции и железной руды», — отметил Кубраков.
По словам министра, в Большой Одессе ждут под загрузку 5 новых судов.
«Балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют почти 120 тыс. тонн украинского зерна в страны Африки и Европы», — отметил он.
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