Три самые крупные майнинговые компании потеряли 1 млрд долларов из-за падения крипторынка — Bloomberg Сегодня 03:47 — Финтех и Карты

Три самые крупные майнинговые компании потеряли 1 млрд долларов из-за падения крипторынка — Bloomberg

По данным Bloomberg , три крупнейшие публичные компании по добыче Bitcoin в США за II квартал 2022 года суммарно потеряли более $1 млрд из-за снижения цен на криптовалюты.

В своих отчетах Core Scientific, Riot Blockchain и Marathon Digital Holdings сообщили о чистом убытке в размере $862 млн, 366 млн и 192 млн соответственно.

Как сообщает Bloomberg, майнерам пришлось продать основную часть запасов BTC, чтобы погасить операционные расходы. Аналитик Arcane Research Жаран Меллеруд заявил, что за июль было продано рекордное количество монет — 6200.

Об убытках отчитались и другие фирмы по добыче первой криптовалюты, в частности Bitfarms и Greenidge Generation Holdings. Меллеруд отметил, что публичные майнинговые компании продают биткоины быстрее, чем успевают их добывать.

В июле доходность от добычи Ethereum еще раз обогнала Bitcoin. За этот месяц общая выручка от майнинга составила $596,33 млн и $574,89 млн соответственно. Однако, несмотря на негативные показатели прошлых месяцев, в период с 12 июля по 13 августа доход от добычи Bitcoin увеличился на 68% — с 13,92 млн долларов до 23,48 млн.

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cryptomisto По материалам:

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