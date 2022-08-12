Единственная криптовалюта – Bitcoin: эксперт назвал преимущества «цифрового золота» — Finance.ua

Единственная криптовалюта – Bitcoin: эксперт назвал преимущества «цифрового золота» Сегодня 19:49 — Финтех и Карты

Единственная криптовалюта – Bitcoin: эксперт назвал преимущества «цифрового золота»

Единственной достойной доверия криптовалютой является Bitcoin, а все альткоины (то есть остальные виртуальные монеты) могут привести инвесторов к финансовым потерям. Преимущества BTC объясняют интерес со стороны институциональных инвесторов к ней даже в самые сложные времена.

Об этом в эфире телеканала CNBC заявил экс-глава Нью-Йоркской фондовой биржи, а ныне гендиректор финансовой компании Far Point Томас Фарли.

Он уверен, что, когда в июне курс Bitcoin опустился до $17,4 тыс. за монету, это стало «дном» нынешней ценовой линии — то есть, ниже стоимость «цифрового золота» уже не упадет. Согласно данным крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT по состоянию на 12 августа один BTC торгуется на уровне $23,9 тыс.

Многие институционалы инвестировали средства в первую криптовалюту именно в момент капитуляции рынка — когда стоимость BTC обрушилась. По словам Фарли, они присматривались к Bitcoin еще с ноября, когда он достиг своего исторического максимума — почти $70 тыс. за коин.

То, что инвесторы, которые никогда не покупали криптовалюту, решили вложить деньги в BTC, объясняется преимуществами этого актива. Фарли отметил рост курса BTC за месяц, но это не главная причина.

«Криптовалюта — это, в первую очередь, Bitcoin, а уже потом — все остальное. Bitcoin — это высокий уровень доверия, отсутствие цензуры, кроме того, больше 21 млн BTC никогда не будет. BTC должен быть частью, пусть даже незначительной частью, портфеля каждого инвестора», — уверен глава Far Point.

Все остальные цифровые валюты и активы, в том числе стейблкоины, экс-глава Нью-Йоркской биржи считает спекуляцией.

«К ним всем стоит относиться как к спекулятивным инвестициям: ты можешь заработать на них много денег, но также ты можешь потерять на них все свои деньги», — предупредил Том Фарли.

Стоит отметить, что все криптовалюты относятся к высокорисковым активам, поэтому предсказать курс Bitcoin невозможно. В связи с этим такие инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

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Обозреватель По материалам:

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