Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000 — Finance.ua
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Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000

Технологии&Авто
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Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000
Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000, nimbusev.com
Американский стартап Nimbus приступил к приему заказов на свою первую модель One. Оригинальный трехколесный электромобиль объединяет черты автомобиля и мотоцикла.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте бренда.
Nimbus One разрабатывали с 2019 года, причем основатель стартапа Лихан Нонг смог привлечь к проекту 5,1 миллиона долларов инвестиций. Серийная модель уже прошла все испытания.
Электрический трицикл Nimbus One достигает всего 2,3 м в длину и 0,86 м в ширину. Такие компактные размеры позволяют на одном стандартном паркоместе поместить сразу три таких электрокара.
Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000
nimbusev.com
Nimbus One выглядит как капсула на колесах. Кузов выполнен из стали и прочного пластика и весит всего 375 кг.
В салоне пассажир сидит за водителе, как на мотоцикле. В Nimbus One установлены стандартные руль, педали и даже подушка безопасности, а показатели приборов выведены на специальный планшет.
Мощность двигателя Nimbus One пока не раскрывается, но известно, что электрокар может развить 80 км/ч и разгоняется до 50 км/ч за 3 с. На поворотах он кренится подобно мотоциклу: кузов может наклоняться на угол до 33°, а система стабилизации следит, чтобы Nimbus не опрокинулся.
Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000
nimbusev.com
Две батареи общей емкостью 9 кВт∙ч обеспечивают запас хода 150 км. Зарядить их можно за 5,5 часа, причем это можно сделать даже в домашних условиях — батареи легко извлекаются из автомобиля.
Производство электрокара стартует в сентябре 2023 года, но его можно заказать уже сейчас, внеся предоплату 100 долларов. Цена Nimbus One составит всего $10 000, также его можно будет взять в лизинг за 200 долларов в месяц.
По материалам:
Фокус
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