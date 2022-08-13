Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000 — Finance.ua

Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000 Сегодня 03:49 — Технологии&Авто

Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000, nimbusev.com

Американский стартап Nimbus приступил к приему заказов на свою первую модель One. Оригинальный трехколесный электромобиль объединяет черты автомобиля и мотоцикла.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте бренда.

Nimbus One разрабатывали с 2019 года, причем основатель стартапа Лихан Нонг смог привлечь к проекту 5,1 миллиона долларов инвестиций. Серийная модель уже прошла все испытания.

Электрический трицикл Nimbus One достигает всего 2,3 м в длину и 0,86 м в ширину. Такие компактные размеры позволяют на одном стандартном паркоместе поместить сразу три таких электрокара.

nimbusev.com

Nimbus One выглядит как капсула на колесах. Кузов выполнен из стали и прочного пластика и весит всего 375 кг.

В салоне пассажир сидит за водителе, как на мотоцикле. В Nimbus One установлены стандартные руль, педали и даже подушка безопасности, а показатели приборов выведены на специальный планшет.

Мощность двигателя Nimbus One пока не раскрывается, но известно, что электрокар может развить 80 км/ч и разгоняется до 50 км/ч за 3 с. На поворотах он кренится подобно мотоциклу: кузов может наклоняться на угол до 33°, а система стабилизации следит, чтобы Nimbus не опрокинулся.

nimbusev.com

Две батареи общей емкостью 9 кВт∙ч обеспечивают запас хода 150 км. Зарядить их можно за 5,5 часа, причем это можно сделать даже в домашних условиях — батареи легко извлекаются из автомобиля.

Производство электрокара стартует в сентябре 2023 года, но его можно заказать уже сейчас, внеся предоплату 100 долларов. Цена Nimbus One составит всего $10 000, также его можно будет взять в лизинг за 200 долларов в месяц.

Фокус По материалам:

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