Три колеса и кожаное сиденье: представлен самый дешевый Bentley за $737 (фото) — Finance.ua

Три колеса и кожаное сиденье: представлен самый дешевый Bentley за $737 (фото) 22.09.2023, 01:02 — Технологии&Авто

Три колеса и кожаное сиденье: представлен самый дешевый Bentley за $737 (фото)

Подразделение Bentley Mulliner представило трехколесный велосипед для детей. Он получил отделку из материалов для дорогих автомобилей. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Велосипед окрашен в песочный цвет White Sand, который также доступен и для автомобилей Bentley. Новинка получила пятиточечные ремни безопасности с магнитными пряжками, которые надежно фиксируют ребенка.

Предусмотрено и сиденье, изготовленное вручную с отделкой бриллиантами и логотипом Bentley на подголовнике. Оно может трансформироваться так, чтобы велосипедом было удобно пользоваться детям от шести месяцев до 5 лет.

Велосипед получил центральные колпаки колесных дисков, самостоятельно выравнивающиеся, чтобы логотип Bentley всегда оставался неподвижным. На передней части рамы также имеется хромированный логотип бренда.

В список оснащения входят противосолнечный козырек, задняя корзина для хранения вещей, съемная ручка и подставка для ног. Кроме этого, велосипед можно заказать с индивидуальным цветом рамы и сиденья.

Трехколесный велосипед уже доступен для заказа в интернет-магазине бренда по цене $737,39. Есть и более дешевая модель за $681,62.

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Фокус По материалам:

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