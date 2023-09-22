Три колеса и кожаное сиденье: представлен самый дешевый Bentley за $737 (фото) — Finance.ua

Три колеса и кожаное сиденье: представлен самый дешевый Bentley за $737 (фото)
Подразделение Bentley Mulliner представило трехколесный велосипед для детей. Он получил отделку из материалов для дорогих автомобилей. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Велосипед окрашен в песочный цвет White Sand, который также доступен и для автомобилей Bentley. Новинка получила пятиточечные ремни безопасности с магнитными пряжками, которые надежно фиксируют ребенка.
Предусмотрено и сиденье, изготовленное вручную с отделкой бриллиантами и логотипом Bentley на подголовнике. Оно может трансформироваться так, чтобы велосипедом было удобно пользоваться детям от шести месяцев до 5 лет.
Велосипед получил центральные колпаки колесных дисков, самостоятельно выравнивающиеся, чтобы логотип Bentley всегда оставался неподвижным. На передней части рамы также имеется хромированный логотип бренда.
В список оснащения входят противосолнечный козырек, задняя корзина для хранения вещей, съемная ручка и подставка для ног. Кроме этого, велосипед можно заказать с индивидуальным цветом рамы и сиденья.
Трехколесный велосипед уже доступен для заказа в интернет-магазине бренда по цене $737,39. Есть и более дешевая модель за $681,62.
Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
Оформить Зеленую карту онлайн 🚗
Поделиться новостью