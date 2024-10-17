Три индустриальных парка получат 170 миллионов из госбюджета — Finance.ua

Три индустриальных парка получат 170 миллионов из госбюджета
Трем индустриальным паркам в Украине выделили государственную поддержку в размере 171,4 млн. Поддержка касается ключевых проектов в таких парках — «Белая Церковь 2» (Киевская область), «ВинИндастри» (Винница) и «Город стекла» (Киевская область).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Подписаны приказы „Белая Церковь 2“, „ВинИндастри“ и „Город стекла“. Суммарно они получат 171,4 млн грн, чтобы модернизировать инфраструктуру. Например, „Белая Церковь 2“ в Киевской области благодаря программе от государства сможет построить сети водоснабжения, водоотвода и электрические сети. Парк „ВинИндастри“ планирует улучшить инфраструктуру. В этом году на поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн. Уже подписаны приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Читайте также
Индустриальные парки получат соответствующее финансирование после прохождения всех необходимых процедур.
Индустриальный парк «Белая Церковь 2». Инициатор создания парка получит 66,1 млн грн государственного стимулирования для строительства сетей водоснабжения, водоотвода и электрических сетей. Общая стоимость строительных работ составляет 132,3 млн грн. Этот проект позволит улучшить инфраструктуру парка, привлекая новых инвесторов и способствуя развитию производства в регионе.
Индустриальный парк «ВинИндастри». Для обеспечения подъездных путей к территории парка и строительства дороги и новой линии электропередачи государство выделило 79 млн грн. Это обеспечит стабильное электроснабжение и создаст необходимую логистическую инфраструктуру.
Индустриальный парк «Город стекла». Для развития индустриального парка «Город стекла» выделено 26,3 млн грн на строительство электросетей. Это поможет привлечению новых производственных компаний и будет стимулировать экономическое развитие региона.
Поделиться новостью