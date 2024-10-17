Три индустриальных парка получат 170 миллионов из госбюджета — Finance.ua

Три индустриальных парка получат 170 миллионов из госбюджета Сегодня 07:45 — Казна и Политика

Трем индустриальным паркам в Украине выделили государственную поддержку в размере 171,4 млн. Поддержка касается ключевых проектов в таких парках — «Белая Церковь 2» (Киевская область), «ВинИндастри» (Винница) и «Город стекла» (Киевская область).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Подписаны приказы „Белая Церковь 2“, „ВинИндастри“ и „Город стекла“. Суммарно они получат 171,4 млн грн, чтобы модернизировать инфраструктуру. Например, „Белая Церковь 2“ в Киевской области благодаря программе от государства сможет построить сети водоснабжения, водоотвода и электрические сети. Парк „ВинИндастри“ планирует улучшить инфраструктуру. В этом году на поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн. Уже подписаны приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Индустриальные парки получат соответствующее финансирование после прохождения всех необходимых процедур.

Индустриальный парк «Белая Церковь 2». Инициатор создания парка получит 66,1 млн грн государственного стимулирования для строительства сетей водоснабжения, водоотвода и электрических сетей. Общая стоимость строительных работ составляет 132,3 млн грн. Этот проект позволит улучшить инфраструктуру парка, привлекая новых инвесторов и способствуя развитию производства в регионе.

Индустриальный парк «ВинИндастри». Для обеспечения подъездных путей к территории парка и строительства дороги и новой линии электропередачи государство выделило 79 млн грн. Это обеспечит стабильное электроснабжение и создаст необходимую логистическую инфраструктуру.

Индустриальный парк «Город стекла». Для развития индустриального парка «Город стекла» выделено 26,3 млн грн на строительство электросетей. Это поможет привлечению новых производственных компаний и будет стимулировать экономическое развитие региона.

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