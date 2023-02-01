Три газовые компании оштрафовали за нарушение лицензионных условий — Finance.ua

Три газовые компании оштрафовали за нарушение лицензионных условий Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала «Уманьгаз», «Шепетовкагаз» и «Винницагаз» из-за нарушения лицензионных условий в части ведения хозяйственной деятельности по распределению природного газа.

Соответствующее решение было принято 31 января на заседании НКРЭКУ

В частности, «Уманьгаз» должен уплатить 102 тыс. грн штрафа, «Шепетовкагаз» — 51 тыс. грн, а «Винницагаз» — 850 тыс. грн.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила на ЧАО «Львовоблэнерго», ЧАО «Закарпатьеоблэнерго», АО «Полтаваоблэнерго» санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн ввиду ненадлежащего информирования касательно графиков отключений электричества.

Укрінформ По материалам:

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