Три газовые компании оштрафовали за нарушение лицензионных условий — Finance.ua
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Три газовые компании оштрафовали за нарушение лицензионных условий

Фондовый рынок
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала «Уманьгаз», «Шепетовкагаз» и «Винницагаз» из-за нарушения лицензионных условий в части ведения хозяйственной деятельности по распределению природного газа.
Соответствующее решение было принято 31 января на заседании НКРЭКУ.
В частности, «Уманьгаз» должен уплатить 102 тыс. грн штрафа, «Шепетовкагаз» — 51 тыс. грн, а «Винницагаз» — 850 тыс. грн.
Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила на ЧАО «Львовоблэнерго», ЧАО «Закарпатьеоблэнерго», АО «Полтаваоблэнерго» санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн ввиду ненадлежащего информирования касательно графиков отключений электричества.
По материалам:
Укрінформ
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