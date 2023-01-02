Третью неделю подряд акции МХП продолжают расти — Finance.ua
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Третью неделю подряд акции МХП продолжают расти

Фондовый рынок
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Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании «МХП» (Киев) на Лондонской фондовой бирже растут 3-ю неделю подряд и с 26 по 30 декабря повысились на 2,7%, или на 0,10 доллара, до 3,75 доллара за акцию.
Об этом говорится в информации компании на сайте биржи.
Согласно ей, 26-27 декабря торги акциями не проводились.
28 декабря акции компании котировались на уровне 3,65 доллара/акция, однако 29 декабря котировки повысились до 3,70 доллара/акция, а 30 декабря котировки повысились до 3,75 доллара/акция.
Сделки совершались в течение всей недели.
С начала года котировки акций компании снизились на 44,2% (по сравнению с уровнем котировок 4 января — 6,72 доллара/акция).
Как сообщали «Українські Новини», котировки акций МХП с 19 по 23 декабря повысились на 0,3%, или на 0,01 доллара, до 3,51 доллара за акцию.
За 2021 год котировки акций МХП выросли на 14,1%, или на 0,84 доллара за акцию, до 6,78 доллара за акцию.
2 февраля 2021 года компания «Мироновский хлебопродукт» официально сменила юридическое название на МХП.
МХП — вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, возделывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием «Наша ряба».
В конце августа 2021 МХП решил отказаться от использования логотипа «Наша Ряба» и в начале сентября продал 20 цифровых копий логотипа «Наша Ряба» за 160 тыс. гривен.
Однако 16 сентября компания МХП сообщила, что решила не отказываться от использования логотипа «Наша Ряба».
Основателем компании является Юрий Косюк.
Акции МХП котируются в форме глобальных депозитарных расписок на бирже с 2008 года.
По материалам:
Українські Новини
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