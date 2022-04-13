«Трешка с ремонтом»: какие квартиры государство будет давать переселенцам — Finance.ua

«Трешка с ремонтом»: какие квартиры государство будет давать переселенцам

Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут получить от государства компенсацию в виде новых квартир.

Какие там условия и как быстро это жилье передадут людям? Об этом в интервью Forbes рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

временное жилье. По словам Тимошенко, первые квартиры будут готовы уже через 3-4 месяца. Людям уже начали восстанавливать дома, поврежденные или разрушенные из-за боевых действий. Переселенцы смогут вернуться в свой дом, а пока для них строится другоежилье. По словам Тимошенко,

«Мы построим для них не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца», — пояснил Тимошенко.

Количество комнат и удобства

Тимошенко говорит, что это будут преимущественно двухкомнатные квартиры, однако будут встречаться однокомнатные и трехкомнатные.

Также некоторое жилье будет уже с ремонтами, мебелью и бытовой техникой. Это касается квартир, которые не успели ввести в эксплуатацию до начала военного положения. Государство выкупит их в ближайшее время и передаст переселенцам.

«После того, как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях», — заметил замглавы ОП.

В планах власти — построить несколько десятков тысяч квартир. Однако этого количества не хватит, чтобы предоставить жилье всем внутриперемещенным лицам. Поэтому предпочтение будут отдавать тем, кого не приютили в дома.

«В первую очередь нужно предоставлять квартиры тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и так далее. Руководители областей составляют списки тех, кого нужно в первую очередь переселять», — отметил Тимошенко.

Справка Finance.ua:

подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно через приложение «Дія». Для этого необходимо авторизироваться, нажать на меню Услуги" и выбрать пункт «Поврежденное имущество»;

при этом нужно вносить данные только о собственном жилье. Один человек не может подать заявление на весь дом — только на свою квартиру;



напомним, 31 марта на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект № 7237 о компенсациях за разрушенное войной имущество и справедливое распределение репараций.



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