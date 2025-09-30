Тренды недвижимости и не только: как попасть на инвест-конференцию «Жить на проценты» Сегодня 10:22

Тренды недвижимости и не только: как попасть на инвест-конференцию «Жить на проценты»

Топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом успешных кейсов соберутся на главной инвестиционной конференции года «Жить на проценты» 8 ноября в Киеве. Спикеры будут говорить о работающих инструментах, а участники мероприятия получат ответы на все вопросы. А еще — мотивацию для начала инвестирования или оптимизации портфеля.

Конференция «Жить на проценты», организаторами которой являются сайты Finance.ua и «Минфин», уже традиционно проходит ежегодно в конце осени. В программе мероприятия — соло-выступления экспертов и дискуссии вокруг инвестиционных активов и трендов. В частности, недвижимости.

Недвижимость остается одним из самых привлекательных активов в портфеле украинских инвесторов. Даже во время полномасштабной войны ее стоимость растет. В частности, из-за внутренней миграции людей (в Киеве сегодня живет больше людей, чем до 2022 года) и более низкой активности застройщиков.

В то же время спрос достаточно высок. В столице, например, не перестают инвестировать в недвижимость даже из-за угрозы обстрелов и разрушений. Рынок может «просесть» временно, если обстрелы происходят регулярно в течение определенного промежутка времени. К примеру, как было в июне 2025-го. При этом цены существенно не падают даже в Лукьяновском и Соломенском районах, где больше повреждений жилого фонда из-за атак врага.

Инвесторам также следует понимать, что запрос у арендаторов изменился. К примеру, метро больше не является ключевым условием для аренды. Эксперты рынка считают, что лучше купить квартиру размером 40 квадратов в новом ЖК, чем 80 квадратов на вторичном рынке за такие же деньги. Ведь квартира в первом варианте будет иметь больший спрос арендаторов, более высокую арендную плату и быстрее окупится. Хотя и кажется, что лучше купить больше по площади.

Кроме того, инвестору следует учитывать существенно возросшие цены на ремонт. По предварительным оценкам, ремонт 1 кв.м. в 2025 году обойдется в 600 долларов. То есть если купить квартиру за 80 тысяч долларов и уложиться в ремонт, то ее фактически нереально продать за те деньги, которые были вложены.

В этом году на «Жить на проценты» выступит Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times, который расскажет об актуальных трендах на инвестиционном рынке, привлекающих внимание украинских инвесторов в 2025 году. Он рассмотрит, как меняются модели инвестирования в различные активы в Украине и за рубежом, учитывая новые экономические реалии и спрос со стороны арендаторов. Его выступление будет полезно для тех, кто планирует инвестировать не только в недвижимость, но и для тех, кто ищет оптимальные стратегии для диверсификации своего портфеля.

Где купить билеты?

Присоединиться к ивенту можно, купив билеты на официальном сайте конференции. Торопитесь, ведь до 28 сентября цены самые выгодные!

Посетить конференцию можно как офлайн, так и онлайн. В обоих вариантах гости получат пакет участника конференции и записи всех выступлений. А офлайн-участие — это еще и уникальная возможность найти партнеров, наставников или единомышленников во время общения в зоне нетворкинга.

Приходите на «Жить на проценты 2025» и станьте на шаг ближе к тому, чтобы получать пассивный заработок, пока вы отдыхаете. Купите билеты уже сейчас по ссылке

Партнером мероприятия в этом году выступает Биржевой Университет . Это единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, где профессионально учат украинцев инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.