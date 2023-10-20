Тренды автострахования: переосмысление сервиса КАСКО от VUSO — Finance.ua

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Тренды автострахования: переосмысление сервиса КАСКО от VUSO

Страховой рынок Украины даже в условиях войны показывает стремительную динамику развития. Несмотря на нестабильность времени, страховщики реагируют на запросы пользователей и предлагают новые продукты. Это касается и автострахования, в частности, программ КАСКО.

В сентябре 2023 года страховая компания VUSO объявила о запуске программы WOW КАСКО , в которой пересмотрела приоритеты и адаптировала их под нужды клиентов. Детальнее о новом страховом предложении рассказал Председатель правления страховой компании «VUSO» Андрей Артюхов.

Какая сейчас наблюдается динамика в направлении автострахования в Украине, в частности, по КАСКО? Какие тенденции прослеживаются?

На сегодняшний день рынок автострахования демонстрирует медленное восстановление до объемов довоенного периода. С другой стороны, все мы понимаем, что это направление значительно сократилось из-за того, что многие выехали из Украины или перестали пользоваться страховыми услугами из-за войны. Замечаем постепенный рост рынка продаж автомобилей. Количество компаний, предлагающих услугу КАСКО, не уменьшилось и сейчас есть две тенденции: это включение опции покрытия военных рисков в страховые программы и движение к улучшению сервиса с точки зрения качества урегулирования и наличия дополнительных опций. Если говорить о покрытии военных рисков, то мы были первыми, кто сделал это в автостраховании в июне 2022 года, добавив бесплатно лимит на военные риски сроком на 3 месяца. Уже несколько страховых компаний, в том числе и мы, предлагают покрытие на полную страховую сумму. В случае со второй тенденцией мы создали новый продукт «WOW КАСКО».

Что это за продукт и какие боли клиента он закрывает?

Где-то 1,5 года назад на одном из совещаний прозвучало мнение, что клиенты высоко оценивают скорость и качество выплат по КАСКО, однако они часто тратят много времени на организацию ремонта. В классическом понимании работа страховой компании заканчивалась выплатой страхового возмещения. Если же посмотреть со стороны клиента, то для него после выплаты страхового возмещения история продолжается: согласование времени для ремонта на СТО, отвезти авто, постоять в пробках, проконтролировать сроки выполнения, забрать авто и снова стоять в пробках. Мы решили взять эти заботы на себя. Клиентам такая услуга пригодится, ведь наши сервис-менеджеры, как персональные помощники, смогут вместо клиента организовать ремонт авто. С продуктом «WOW КАСКО» клиент получает отремонтированный автомобиль, который ему подвезут прямо домой.

Почему стоит доверять специалистам VUSO, отдавая свой автомобиль для ремонта?

Сервис-менеджеры VUSO — это профессиональные аварийные комиссары, имеющие большой опыт в вопросах ремонта авто, коммуникации с работниками СТО. Мы понимаем, что могут случиться определенные неприятности, поэтому с момента, когда специалист забирает ключи автомобиля и к моменту его возвращения компания будет покрывать все риски повреждения. Это эксклюзивное предложение, ведь в других случаях страховщики не принимают на себя ответственность за автомобиль во время ремонта.

Можно ли утверждать, что VUSO станет трендсеттером благодаря этому продукту?

У нас не было цели стать новатором. Наша цель состоит в желании предоставлять клиентам такую страховую услугу, результат которой будет выражен не только в деньгах, но и в сервисе. Наша миссия — полностью закрыть проблему клиента, которая возникает при страховом случае, подарить или сэкономить время на хлопотах с ремонтом. Если такое видение позволяет создавать уникальные и прорывные продукты — то почему бы и нет? Можем быть и такими.

VUSO По материалам:

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