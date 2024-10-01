Требование МВФ: Минфин готовит проверку эффективности налоговых льгот — Finance.ua

Требование МВФ: Минфин готовит проверку эффективности налоговых льгот Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Требование МВФ: Минфин готовит проверку эффективности налоговых льгот

Министерство финансов Украины разработало и утвердило методологию проведения оценки инструментов налоговой политики, приводящих к налоговым расходам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Наличие такой методологии позволит правительству оценить, какие льготы действенны и полезны для экономики страны, а какие создают лишние и отягчающие расходы для государственного бюджета. Оценка позволит увеличить эффективность использования ограниченного финансового ресурса, что особенно актуально в условиях военного положения», — сказано в сообщении.

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Утверждение методологии является одним из структурных маяков (до конца сентября 2024 г.) к пятому пересмотру программы Механизма Расширенного Финансирования (Extended Fund Facility — EFF) Международного валютного фонда.

Налоговые льготы будут предоставлять более рационально

Согласно Национальной стратегии доходов, предусмотрено более адресно и рационально предоставлять налоговые льготы, минимизировать потери поступлений в бюджет и не допускать нарушения принципа справедливости и экономической эффективности.

Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом предусмотрено применение поэтапного подхода: после разработки и утверждения методологии оценки налоговых льгот она будет поэтапно внедрена и постепенно применена ко всем соответствующим вопросам, что приведет к регулярному циклу оценки всех аспектов в течение нескольких лет.

Почему принятие этого документа важно для развития налоговой политики Украины

Налоговые расходы — это сумма недополученных налоговых поступлений в результате применения любого положения налогового или таможенного законодательства, определяющего налоговую льготу. По своему содержанию налоговые расходы являются расходами бюджета, косвенно осуществляемыми через инструменты государственной налоговой политики, а не через бюджетные назначения. Наличие налоговых расходов усложняет для правительства определение способа использования государственных ресурсов на текущий бюджетный период и управление способом использования таких ресурсов в будущем.

Методология оценки инструментов налоговой политики, которые приводят к налоговым расходам, заключается в анализе эффективности и влияния этих инструментов на бюджет, экономику и общество.

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Документ определяет единый подход к проведению оценки инструментов налоговой политики, который приводит к налоговым расходам:

на этапе его разработки — путем проведения прогнозной (ex-ante) оценки (для определения стоимости соответствующей льготы для бюджета в будущем, с учетом потребностей бюджетного планирования на среднесрочный период);

после введения — путем проведения систематических ретроспективных (ex-post) оцениваний (для определения эффективности таких инструментов, насколько они достигают заявленной цели и требуют ли усовершенствования).

Стимулирование через налоговые льготы должно быть эффективным с точки зрения расходования средств. Методология проведения оценки позволит выявить неэффективные и устаревшие инструменты и заменить их более эффективными.

«Это не означает, что будут отменены налоговые льготы. Это означает, что лицо, которому назначена обоснованная льгота, будет получать от нее максимальную пользу», — пояснили в Минфине.

Напомним, ранее сообщалось , что из-за чрезмерного количества обязательств по социальным выплатам и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом, Минсоцполитики пересмотрит «философию» соцвыплат.

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