Требовал у подчиненных 30% из боевых выплат: в Одессе разоблачили командира воинской части — Finance.ua
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Требовал у подчиненных 30% из боевых выплат: в Одессе разоблачили командира воинской части

Криминал
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Требовал у подчиненных 30% из боевых выплат: в Одессе разоблачили командира воинской части
Требовал у подчиненных 30% из боевых выплат: в Одессе разоблачили командира воинской части, Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей, который в течение семи месяцев собирал с военнослужащих поборы. Его задержали «на горячем».
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что руководитель требовал у подчиненных 30% дополнительных денежных выплат за выполнение боевых заданий, мотивируя якобы потребностями воинской части, в том числе на ремонт техники. Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий.
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
«Таким образом, с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Задержали его во время получения „дани“ за декабрь в размере 41 тысячи гривен. Следователи провели санкционированные обыски в автомобиле фигуранта и по месту его проживания. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли последний противоправный денежный побор, мобильные телефоны и банковские карты злоумышленника», — сообщили в полиции.
Дельца задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании собранных улик ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о требовании и получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения.
Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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