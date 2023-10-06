ТРЦ Ocean Plaza в Киеве хотят продать на аукционе — Finance.ua

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве хотят продать на аукционе Сегодня 10:44 — Казна и Политика

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве хотят продать на аукционе

Государственную часть торгового центра Ocean Plaza могут продать на аукционе. В правительство была направлена соответствующая инициатива.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

«ФГИУ обратился в Правительство с инициативой включить в перечень объектов большой приватизации государственную долю в столичном ТРЦ Ocean Plaza для продажи на открытом аукционе. Этот актив ранее принадлежал подсанкционным российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам», — говорится в сообщении.

Подготовка к приватизации доли в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (владеет ТРЦ Ocean Plaza) уже началась.

В течение октября-ноября, по инициативе ФГИУ и другого акционера, должны пройти пять аудитов — юридический, финансовый, технический, форензик и репутационный, которые дадут стратегическим инвесторам понимание рыночной стоимости актива и перспектив его развития.

Фонд будет рекомендовать объект для продажи на открытом аукционе в системе Прозорро. Продажи со стартовой ценой на уровне балансовой стоимости государственной доли за последний отчетный (годовой) период. По результатам 12 месяцев 2022 года она составляет 1,32 млрд грн (балансовая стоимость всего актива за отчетный период составляет 1,98 млрд грн).

По процедуре открытого аукциона в торгах сможет поучаствовать широкий круг инвесторов, а конкурентная борьба за актив определит его рыночную стоимость. ФГИУ ожидает, что сможет продать актив дороже балансовой стоимости.

Справка Finance.ua:

9 июня 2023 года правительство приняло распоряжение о передаче ФГИУ доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которому принадлежит ТРЦ, в размере 66,65%;

ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам, однако в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) своим решением взыскал их в пользу государства;

в течение последних месяцев ФГИ проводил работу по перерегистрации прав и прорабатывал другие вопросы, связанные с реализацией актива.

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