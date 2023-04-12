ТРЦ Ocean Plaza окончательно перешел в государственную собственность — Finance.ua
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ТРЦ Ocean Plaza окончательно перешел в государственную собственность

Казна и Политика
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ТРЦ Ocean Plaza окончательно перешел в государственную собственность
ТРЦ Ocean Plaza окончательно перешел в государственную собственность
Решение ВАКС, согласно которому две трети столичного ТРЦ Ocean Plaza в столице переходят в собственность государства, вступило в силу.
Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином судебном реестре.
Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС отказала в открытии апелляционного производства по этому делу компании Jupiter Nine Trust Company Limited бывшего владельца доли в ТРЦ Ocean Plaza Аркадия Ротенберга. В связи с этим решение вступило в законную силу.
Апелляция была отклонена на основании того, что Jupiter Nine Trust Company Limited в лице директора не являлась стороной по административному делу по иску Минюста о применении санкции.
Предыдущим решением ВАКС в доход государства было взыскано:
  • 100% доли уставного капитала ООО «Авангард-Виларти», зарегистрированные на кипрском Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited Ethoder Investments Limited; 66,65% доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».
  • ИС «Лыбидь» является непосредственным владельцем Ocean Plaza и принадлежит ООО «Авангард-Виларти».
Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности — Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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