Транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума — Finance.ua
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Транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума

Энергетика
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С начала полномасштабного вторжения в Украину россия транспортировала через украинскую газотранспортную систему около 20,35 млрд кубометров природного газа.
Как сообщает ExPro Consulting , это самый низкий показатель транзита газа за время независимости Украины. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа обвалились вдвое — с 41,6 млрд кубометров до 20,35 млрд кубометров.
Согласно долгосрочному контракту, россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако использовала лишь половину забронированных мощностей.
«Долгосрочным контрактом предусмотрена транспортировка 40 млрд кубов природного газа из россии через украинскую ГТС, однако вероятность таких объемов практически нулевая», — отметили в ExPro.
Долгосрочный контракт, заключенный на 2020-2024 годы на условиях «качай или платы», предполагает, что россия должна оплачивать весь забронированный объем.
В 2022 году россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны: Словакию, Молдову, Польшу и Румынию.
Больше всего газа было транспортировано в Словакию — почти 16,5 млрд куб.м, на 40% меньше, чем в 2021 году. Также в Молдову было прокачано 2,5 млрд куб.м газа, что на 21% меньше, чем в 2021 году.
По материалам:
УНІАН
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