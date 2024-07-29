Транзит газа из Азербайджана в Европу через Украину может стать прикрытием для рф, — FT Сегодня 10:33

План по замене российского «голубого топлива», транспортируемого Украиной в Европу, на газ из Азербайджана несет в себе риски. Эксперты опасаются, что это станет лишь прикрытием для экспорта газа из россии.

Издание Financial Times пишет, что Киев рассматривает возможность замены российских поставок азербайджанским газом, но есть нюанс. Газ будет идти через рф и Украину, а Баку сможет поставлять лишь небольшую часть того количества газа, которая сейчас поступает в Европу из россии, что вызывает вопрос о том, как эта схема будет работать на практике.

Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI», заявил, что соглашение рискует «превратиться в схему скрытого экспорта российского газа под видом азербайджанского на европейский рынок».

Алексей Чернышев, главный исполнительный директор «Нафтогаза», сказал, что предложение о поставках азербайджанского газа — главная альтернатива, которую рассматривает Украина. Этот план предполагает, что Баку будет импортировать газ из россии, а затем будет экспортировать свой газ в Европу по украинской трубе.

Пока российский газ, поступающий через Украину, составляет около 5% от общего объема поставок в ЕС. Азербайджан может поставлять только 2 млрд кубометров из необходимых 14 млрд кубометров.

По словам Гончара, Киев готов закрыть глаза на то, чтобы газ из рф шел под видом азербайджанского, поскольку считает, что присутствие российского топлива станет страховкой от атак москвы. По его словам, это «слабый аргумент», поскольку россия наносит удары по газокомпрессорным станциям Украины.

Деннис Саква, эксперт по энергетике из инвестиционной компании Dragon Capital, предположил, что если россия согласится на сделку, то не только ради платы за транзит.

По словам Чернышева, другой вариант — закупка газа трейдерами ЕС на границе Украины и россии — привязал бы Украину к «Газпрому».

«Предложение Азербайджана более солидное, потому что у них есть добыча газа, которую они могут направить в Европу, — сказал Чернышев. — В то время как трейдеры ЕС будут выступать в роли канала для российского газа».

По его словам, сейчас следует рассматривать оба варианта.

По словам Сергея Макагона, бывшего руководителя украинской транзитной системы, Киев получал около 1 миллиарда долларов в год в виде платы за транзит, но большая часть средств уходила на обслуживание ГТС. Однако транзит пополнил военную казну москвы примерно на 5 миллиардов долларов в год, что противоречит призывам Украины ввести санкции против российского топлива.

По его словам Макагона, стремление скрыто продолжать импорт российского газа может быть вызвано давлением со стороны пророссийских политиков в соседних странах ЕС, которых москва пытается сохранить и поддержать, а также интересами трейдеров.

Транзит газа из Азербайджана через Украину — последние новости

После полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС пытается отучить себя от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его по проходящему через Украину трубопроводу. Речь идет о Словакии, Венгрии и Австрии. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, стремясь сохранить свою роль транзитной страны и помочь обеспечить энергетическую безопасность своих западных соседей.

УНІАН По материалам:

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