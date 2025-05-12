Трампу подарят «летучий дворец» (фото) — Finance.ua

Трампу подарят «летучий дворец» (фото) Сегодня 18:00

Трампу подарят «летучий дворец» (фото)

Администрация президента США Дональда Трампа примет в подарок от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747−8.

Об этом со ссылкой на источники пишет ABC News.

Из-за роскошного интерьера самолет, который готовят в качестве подарка, называют «летучим дворцом». Скорее всего, это станет самым роскошным из всех подарков Соединенным Штатам от иностранных правительств, отмечает сайт.

По данным ABC News, официально о подарке объявят на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар. Также американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты.

Дональд Трамп уже осматривал «летучий дворец» в аэропорту Вест-Палм-Бич в феврале.

Причем американское законодательство запрещает должностным лицам принимать дорогие подарки от иностранных государств. Однако источники ABC News уверяют, что юристы Белого дома и Министерства юстиции уже подготовили правовое заключение для министра обороны Пита Гегсета.

Они утверждают, что Минобороны имеет право принять этот самолет в подарок и передать его фонду президентской библиотеки Трампа после завершения его президентства. Тогда это будет происходить без нарушений законов о взяточничестве или запрета на получение подарков от иностранных государств.

Генеральный прокурор Пэм Бонди и главный юрисконсульт Белого дома Дэвид Варрингтон считают это юридически допустимым, если самолет будет передан до 1 января 2029 года. То есть Трамп сможет пользоваться им до истечения своего президентского срока.

Сначала Boeing 747−8 получат Военно-воздушные силы США, которые модифицируют его до военных стандартов для перевозки президента США. Затем, не позднее 1 января 2029 года, самолет передадут фонду президентской библиотеки Трампа. Все расходы будут покрываться ВВС США.

Авиаэксперты оценивают стоимость самолета примерно в $400 млн без учета дополнительного оборудования для безопасности и связи.

В настоящее время флот Air Force One состоит из двух самолетов Boeing 747−200, находящихся в эксплуатации с 1990 года. Их решили заменить еще в 2018 году, но это постоянно откладывают из-за превышения бюджета.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.