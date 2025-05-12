Трампу подарят «летучий дворец» (фото) — Finance.ua

Трампу подарят «летучий дворец» (фото)
Администрация президента США Дональда Трампа примет в подарок от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747−8.
Об этом со ссылкой на источники пишет ABC News.
Из-за роскошного интерьера самолет, который готовят в качестве подарка, называют «летучим дворцом». Скорее всего, это станет самым роскошным из всех подарков Соединенным Штатам от иностранных правительств, отмечает сайт.
По данным ABC News, официально о подарке объявят на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар. Также американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты.
Дональд Трамп уже осматривал «летучий дворец» в аэропорту Вест-Палм-Бич в феврале.
Причем американское законодательство запрещает должностным лицам принимать дорогие подарки от иностранных государств. Однако источники ABC News уверяют, что юристы Белого дома и Министерства юстиции уже подготовили правовое заключение для министра обороны Пита Гегсета.
Они утверждают, что Минобороны имеет право принять этот самолет в подарок и передать его фонду президентской библиотеки Трампа после завершения его президентства. Тогда это будет происходить без нарушений законов о взяточничестве или запрета на получение подарков от иностранных государств.
Генеральный прокурор Пэм Бонди и главный юрисконсульт Белого дома Дэвид Варрингтон считают это юридически допустимым, если самолет будет передан до 1 января 2029 года. То есть Трамп сможет пользоваться им до истечения своего президентского срока.
Сначала Boeing 747−8 получат Военно-воздушные силы США, которые модифицируют его до военных стандартов для перевозки президента США. Затем, не позднее 1 января 2029 года, самолет передадут фонду президентской библиотеки Трампа. Все расходы будут покрываться ВВС США.
Авиаэксперты оценивают стоимость самолета примерно в $400 млн без учета дополнительного оборудования для безопасности и связи.
В настоящее время флот Air Force One состоит из двух самолетов Boeing 747−200, находящихся в эксплуатации с 1990 года. Их решили заменить еще в 2018 году, но это постоянно откладывают из-за превышения бюджета.
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