Трамп заявил, что ветроэнергетика «убивает» страны и карьеры политиков

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко высказался по поводу использования возобновляемой энергетики, в частности ветровых электростанций.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social

«Удивительный феномен. Любая страна, которая полагается на ветряки, мертва. Ее расходы на энергию зашкаливают, а население разъярено», — отметил Трамп.

По его словам, «ветряки убивают не только птиц, они „убивают“ многих плохих политиков, которые теряют из-за них свои должности».

Трамп неоднократно выступал с публичной критикой зеленой энергетики и в поддержку ископаемых источников топлива. Он часто говорит о негативном влиянии возобновляемых технологий, не предоставляя при этом конкретных данных.

