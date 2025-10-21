0 800 307 555
Трамп заключил соглашение о поставках редкоземельных минералов с Австралией

Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение, согласно которому Австралия будет поставлять в США редкоземельные минералы.
Об этом сообщает Bloomberg.

В чем суть сделки

Это соглашение является частью стратегии США по уменьшению зависимости от поставок из Китая, поскольку Пекин ужесточил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.
В рамках соглашения США и Австралия в течение следующих шести месяцев планируют инвестировать более 3 миллиардов долларов в «критически важные проекты» по добыче полезных ископаемых. Стоимость добывающих ресурсов оценивается в 53 миллиарда долларов.
«За год у нас будет столько редкоземельных минералов, что не будем знать, что с ними делать», — заявил Трамп во время встречи лидеров в Белом доме 20 октября.
По материалам:
Finance.ua
