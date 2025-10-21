Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля
Верховная Рада поддержала законопроекты № 14128 и № 14129. Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили в 17-й раз.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За эти решения проголосовали 317 и 315 депутатов соответственно.
Военное положение продлено на 90 суток, начиная с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года, то есть до 3 февраля.
Также Верховная Рада проголосовала за продление срока всеобщей мобилизации на 90 дней.
Напомним, накануне, 20 октября, президент Владимир Зеленский внес в Раду два соответствующих законопроекта — № 14128 и № 14129.
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве прошел 11-й Киевский международный экономический форум: «Ukraine 2.0: The Power of People»
Тепло в домах: «Укрэнерго» сообщило, когда включат отопление
«ДТЭК Нафтогаз» понес 40 млн евро ущерба от атак рф
Военные жалуются на заоблачные цены на аренду жилья
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля
Оптимизм на рынках снизил цены на золото