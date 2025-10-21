0 800 307 555
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля, Фото: Ярослав Железняк
Верховная Рада поддержала законопроекты № 14128 и № 14129. Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили в 17-й раз.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За эти решения проголосовали 317 и 315 депутатов соответственно.
Военное положение продлено на 90 суток, начиная с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года, то есть до 3 февраля.
Также Верховная Рада проголосовала за продление срока всеобщей мобилизации на 90 дней.
Напомним, накануне, 20 октября, президент Владимир Зеленский внес в Раду два соответствующих законопроекта — № 14128 и № 14129.
По материалам:
Finance.ua
