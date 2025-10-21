Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля Сегодня 12:59

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля, Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада поддержала законопроекты № 14128 № 14129 . Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили в 17-й раз.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За эти решения проголосовали 317 и 315 депутатов соответственно.

Военное положение продлено на 90 суток, начиная с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года, то есть до 3 февраля.

Также Верховная Рада проголосовала за продление срока всеобщей мобилизации на 90 дней.

Напомним, накануне, 20 октября, президент Владимир Зеленский внес в Раду два соответствующих законопроекта — № 14128 и № 14129.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.