Трамп заключил с Катаром соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн — детали — Finance.ua
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Трамп заключил с Катаром соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн — детали

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Трамп заключил с Катаром соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн — детали
Трамп заключил с Катаром соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн — детали
Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с руководством Катара на сумму свыше 1,2 триллиона американских долларов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
Там также сообщили, что Трамп объявил об экономических соглашениях на общую сумму более 243,5 млрд долларов между Соединенными Штатами и Катаром, включая историческую продажу самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace компании Qatar Airways.
В Белом доме считают, что «подписанные соглашения будут способствовать инновациям и процветанию будущих поколений, укрепят американское производственное и технологическое лидерство и выведут Америку на путь нового Золотого века», а также «сделают американское производство и инновации снова великими».
По материалам:
УНН
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