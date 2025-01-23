Трамп выбрал экс-главу корпорации сетей фастфуда кандидатом в послы в ЕС — Finance.ua
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Трамп выбрал экс-главу корпорации сетей фастфуда кандидатом в послы в ЕС

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Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить Эндрю Паздера следующим послом США в Европейском Союзе.
Об этом Трамп сообщил в своем посте на Truth Social, пишет «Европейская правда».
Паздер — бывший генеральный директор CKE Restaurants, являющейся материнской компанией сетей ресторанов быстрого питания Carl’s Jr и Hardee’s.
Трамп заявил, что Паздер «будет отлично представлять интересы нашей страны в этом важном регионе».
«За 17 лет пребывания в должности генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, что позволило ей выжить, стать финансово стабильной и развиваться. Энди будет отлично выполнять свою работу, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе. Поздравляем Энди», — написал Дональд Трамп.
Трамп номинировал Паздера на должность министра труда в 2017 году, но назначение сорвалось из-за обвинений против Паздера в насилии против бывшей жены.
Объявление Трампа появилось после того, как во вторник президент США заявил журналистам, что «Европейский Союз очень, очень плохо относится к нам». Он также сказал, что «их ждут тарифы».
Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, при этом на фоне возможной торговой войны она решила применить двойной подход — «кнута и пряника».
По материалам:
Економічна Правда
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