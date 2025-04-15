Трамп сообщил, планирует ли вводить санкции против россии за ракетный удар по Сумам — Finance.ua

Трамп сообщил, планирует ли вводить санкции против россии за ракетный удар по Сумам Сегодня 10:14

Трамп сообщил, планирует ли вводить санкции против россии за ракетный удар по Сумам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить санкции против российской федерации после того, как ее войска 13 апреля атаковали двумя баллистическими ракетами Сумы, в результате чего погибли 35 человек.

Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

У него спросил репортер о том, будут ли дополнительные санкции против россии. Как отметил глава Белого дома, он уже наложил санкции на газопровод «Северный поток-2».

«Я уже ввел санкции против россии. Если вы помните Nord Stream 2. Это был большой трубопровод, который проходит через Европу», — сказал Трамп.

Также американский лидер добавил, что он «его остановил».

«Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод, наверное, самый большой в мире, который идет в Германию. И я остановил его», — заявил Трамп.

Напомним, что накануне американский лидер отреагировал на ракетную атаку россии по Сумам, в результате которой погибли 35 человек, и назвал это «ужасной ошибкой».

К тому же Трамп продлил действие санкций, которые Байден ввел против россии с 2021 года.

Также в начале апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российской федерации. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз.

Стоит добавить, что Совет Европейского Союза в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, принял 16-й пакет санкций против россии. Новый пакет будет содержать запрет на импорт российского первичного алюминия, расширит черный список против танкеров «теневого флота» россии и исключит 13 российских банков из электронной системы SWIFT.

Рубрика По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.