Трамп с орланом: в США выпустят памятную золотую монету к 250-летию страны (фото)

Федеральная комиссия, всех членов которой назначил глава Белого дома Дональд Трамп, утвердила 24-каратную золотую юбилейную монету с изображением президента в честь 250-летия США.
Об этом сообщает NBC News, pravda.com.ua.

Цель

Прямая речь казначея США Брендона Бича: «В преддверии нашего 250-летнего юбилея мы с большим удовольствием готовим монеты, олицетворяющие несгибаемый дух нашей страны и демократии, и нет более символического изображения для лицевой стороны таких монет, чем портрет действующего президента Дональда Дж. Трампа».

Подробности

На монете с одной стороны изображен президент Дональд Трамп в Овальном кабинете и даты 1776−2026, а с другой — белоголовый орлан.
Монету еще должно официально одобрить Министерство финансов, учитывающее позиции как Комиссии по изобразительному искусству, так и Общественного консультативного комитета по чеканке монет (CCAC), федерального органа с более широким составом членов.
В прошлом месяце СМИ писали о сопротивлении членов комитета относительно золотой монеты.
По словам Бича, Монетный двор США предоставил комитету «много разумных возможностей для рассмотрения предложенных дизайнов, но Общественный консультативный комитет по чеканке монет категорически отказался».
«Соответственно, установленная законом обязанность Монетного двора обратиться в CCAC по поводу пересмотра выполнена», — сказал Бич, добавив, что роль комитета заключается «только в предоставлении рекомендаций» министру финансов Скотту Бессенту, который «имеет исключительное право на окончательный выбор дизайна».
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
