Трамп представил Совет мира: список первых стран-участниц Сегодня 13:10

Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе представил новую международную инициативу – Совет мира.

В четверг, 22 января, президент США Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе представил новую международную инициативу — Совет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

Выступая перед участниками форума, Трамп заявил, что создание Совета мира готовилось длительное время и уже вызвало интерес многих стран.

«Это очень увлекательный день, к которому мы долго готовились. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого процесса. Мы будем работать со многими партнерами, в том числе ООН», — отметил президент США.

Заявления о безопасности и роли Совета мира

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что, по его оценке, сейчас мир «богаче, безопаснее и значительно мирнее, чем год назад». Он также обратился к участникам Совета мира, назвав их лидерами государств, играющих ключевую роль в новой инициативе.

Президент США заявил о достижении мира на Ближнем Востоке и добавил, что, по его словам, ему удалось «уладить восемь войн». Также он убежден, что еще один конфликт может быть урегулирован в ближайшее время, имея в виду войну в Украине.

«Каждая страна хочет стать частью Совета мира», — подчеркнул Трамп.

Отдельно американский лидер упомянул ситуацию в Газе, отметив, что в случае успешной работы Совета мира в этом регионе, соответствующий опыт может быть применен и в других конфликтах.

«Если мы сможем добиться успеха в Газе, мы сможем распространить этот опыт и на другие регионы», — сказал он.

Кто подписал устав Совета мира

Устав Совета мира подписали лидеры или представители таких стран: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан.

Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что после подписания устава Совет мира официально приобрел статус международной организации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.