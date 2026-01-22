0 800 307 555
Трамп представил Совет мира: список первых стран-участниц

Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе представил новую международную инициативу – Совет мира.
В четверг, 22 января, президент США Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе представил новую международную инициативу — Совет мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.
Выступая перед участниками форума, Трамп заявил, что создание Совета мира готовилось длительное время и уже вызвало интерес многих стран.
«Это очень увлекательный день, к которому мы долго готовились. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого процесса. Мы будем работать со многими партнерами, в том числе ООН», — отметил президент США.

Заявления о безопасности и роли Совета мира

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что, по его оценке, сейчас мир «богаче, безопаснее и значительно мирнее, чем год назад». Он также обратился к участникам Совета мира, назвав их лидерами государств, играющих ключевую роль в новой инициативе.
Президент США заявил о достижении мира на Ближнем Востоке и добавил, что, по его словам, ему удалось «уладить восемь войн». Также он убежден, что еще один конфликт может быть урегулирован в ближайшее время, имея в виду войну в Украине.
«Каждая страна хочет стать частью Совета мира», — подчеркнул Трамп.
Отдельно американский лидер упомянул ситуацию в Газе, отметив, что в случае успешной работы Совета мира в этом регионе, соответствующий опыт может быть применен и в других конфликтах.
«Если мы сможем добиться успеха в Газе, мы сможем распространить этот опыт и на другие регионы», — сказал он.

Кто подписал устав Совета мира

Устав Совета мира подписали лидеры или представители таких стран: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан.
Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что после подписания устава Совет мира официально приобрел статус международной организации.
