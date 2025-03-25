Трамп повторил, что соглашение о недрах с Украиной подпишут в ближайшее время — Finance.ua
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Трамп повторил, что соглашение о недрах с Украиной подпишут в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего подписания соглашения о распределении доходов от добычи полезных ископаемых в Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп сообщил журналистам, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной потенциал американских фирм, владеющих украинскими электростанциями.
«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанции. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам… потому что у нас есть опыт», — сказал Трамп.
Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и далее планируется разработка детального документа с конкретными цифрами.
28 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.
По материалам:
Економічна Правда
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