Трамп хочет создать криптовалютый резерв США: монеты подорожали после заявления — Finance.ua
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Трамп хочет создать криптовалютый резерв США: монеты подорожали после заявления

Криптовалюта
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Трамп хочет создать криптовалютый резерв США: монеты подорожали после заявления
Трамп хочет создать криптовалютый резерв США: монеты подорожали после заявления
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет создать криптовалютный резерв страны, отметив пять видов валют.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, именно поэтому мой исполнительный приказ о цифровых активах дал указание президентской рабочей группе двигаться далее в отношении стратегического крипторезерва», — отметил Трамп.
В сообщении он упомянул о валютах XRP, SOL и ADA, а затем добавил о BTC и ETH: «И, очевидно, BTC и ETH, как и другие ценные криптовалюты, будут сердцем резерва. Я тоже люблю Bitcoin и Ethereum».

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Как отмечает Reuters, Bitcoin — крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости — подорожала более чем на 11% (до 94 164 долларов) после заявления Трампа. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подорожала примерно на 13% (до 2516 долларов).
Согласно данным CoinGecko, через несколько часов после заявления Трампа общий рынок криптовалюты вырос примерно на 10%, или более чем на 300 миллиардов долларов.
Напомним, Bitcoin вырос после победы Трампа на президентских выборах, поскольку он пообещал превратить Соединенные Штаты в «криптостолицу планеты».
По материалам:
hromadske
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