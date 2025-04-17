Трамп блокирует экспорт иранской нефти в Китай для «максимального давления» на Иран — Finance.ua

Трамп блокирует экспорт иранской нефти в Китай для «максимального давления» на Иран Сегодня 11:44

США ввели санкции против независимого китайского нефтеперерабатывающего завода Китая Shandong Shengxing Chemical за то, что он купил нефть у Ирана более чем на миллиард долларов. Дональд Трамп хочет полностью прекратить незаконный экспорт нефти из Ирана, в частности, в Китай.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, пишет thepage

США вводят новые санкции в рамках «кампании максимального давления» администрации Трампа на Иран против китайского завода и компаний, помогающих поставлять иранскую нефть в Китай.

В частности, под ограничения попадут несколько компаний и судна в рамках «теневого флота» Ирана, способствующих поставкам иранской нефти в Китай.

«Пока Иран будет пытаться получать доходы от нефти для финансирования своей дестабилизирующей деятельности, США будут привлекать Иран и всех его партнеров к ответственности за уклонение от санкций», — отметили в Госдепе США.

В марте 2025 года США впервые ввели санкции на частный нефтеперерабатывающий завод. В целом этот пакет сакций является шестым, который направляется на продажу иранской нефти после того, как Трамп опубликовал президентский меморандум о национальной безопасности 4 февраля 2025-го.

Скотт Бессент, министр финансов США, заявил, что Штаты планируют перекрыть потоки доходов, позволяющие Тегерану продолжать финансировать терроризм и развивать свою ядерную программу. В частности, Трамп призвал верховного лидера Ирана заключить соглашение с США по его ядерной программе.

Сколько нефти Китай получает из Ирана

По данным Агентства энергетической информации США, экспорт сырой нефти из Ирана вырос более чем в три раза за последние четыре года — с минимума в 400 тыс. баррелей в день в 2020 году до более чем 1,5 млн баррелей в день в первые три квартала 2024 года.

Почти все поставки шли в Китай, к крупнейшему в мире покупателю сырой нефти.

«Пока Иран будет пытаться получать доходы от нефти для финансирования своей дестабилизирующей деятельности, Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности как Иран, так и всех его партнеров, уклоняющихся от санкций», — сказала Темми Брюс, представитель Госдепартамента.

Напомним, Управление контроля за иностранными активами Минфина США и Госдеп в понедельник, 24 февраля, объявили новые санкции против Ирана. Под ограничения попали более 30 человек и судов, причастных к посредничеству по продаже и транспортировке нефтепродуктов.

В сентябре 2024 года Украина ввела санкции против 40 компаний и 6 физических лиц Ирана из-за передачи россии более 200 баллистических ракет Fateh-360. В санкционном списке производители «Шахедов», порты и крупнейшая авиакомпания страны.

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