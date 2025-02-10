Трамп анонсировал пошлины на весь импорт стали и алюминия — Finance.ua

Трамп анонсировал пошлины на весь импорт стали и алюминия Сегодня 10:46

В понедельник, 10 февраля, Соединенные Штаты Америки объявят о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия.

Об этом на борту самолета Air Force One заявил американский президент Дональд Трамп. «Мы объявим о тарифах на сталь. Любая сталь, поступающая в Соединенные Штаты, будет облагаться 25% пошлиной. И алюминий тоже», — цитирует его CNN

Политик также сообщил, что во вторник или среду проведет пресс-конференцию, на которой объявит о масштабных взаимных пошлинах, которые должны сравняться с пошлинами других стран на американские товары в долларовом эквиваленте.

«Очень просто: если они взимают пошлину с нас, мы взимаем с них».

Введение пошлин

Как известно, ранее Соединенные Штаты Америки пообещали ввести высокие пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.

Трамп отсрочил решение по Канаде и Мексике после телефонных разговоров с канадским премьером Трюдо и президентом Мексики Шейнбаум Пардо. Вместо этого они пообещали направить больше сил на защиту границ.

Ранее американский лидер также говорил, что «абсолютно точно» введет пошлины против Евросоюза. Там уже обсуждают возможный ответ на это.

УНІАН По материалам:

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