Трамп анонсировал строительство нового класса военных судов, названного в честь себя

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство новейших судов для военного флота Соединенных Штатов, класс которых назовут в честь него.

22 декабря Трамп анонсировал строительство военных судов «класса Трампа», которые, по его замыслу, должны стать «золотым флотом» для США и показали их визуализации.

Суда должны пополнить ряды флота с более чем пятью десятками эсминцев «Арли Берк», которые сейчас составляют основу ВМС США — но, как говорят знакомые с рассуждениями Трампа, он считает их недостаточно конкурентными на фоне судов, имеющихся во флотах иностранных государств.

Суда класса «Трамп» могут иметь водоизмещение до более 35 000 тонн, что вдвое больше, чем крупнейшие надводные корабли, уже имеющие флот США, и смогут быть платформой для запуска гиперзвуковых ракет и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Трамп заявил, что новые корабли должны «помочь сохранить военное превосходство США, возродить американскую судостроительную промышленность и внушить страх воагам Америки по всему миру».

Президент США отметил, что сам приобщался к разработке проекта новых судов.

«Нам очень нужны корабли… Наши корабли, некоторые из них, стали старыми и изношенными, и мы сейчас пойдем в совершенно противоположном направлении», — заявил он.

