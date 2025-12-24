Импорт свинины в Украину взлетел в 13 раз Сегодня 06:32

Импорт свинины в Украину взлетел в 13 раз

В январе-ноябре 2025 года Украина импортировала 28,4 тыс. тонн свинины, что в 12,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте импорт за 11 месяцев этого года также вырос в 12,9 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года — до $70,8 млн.

В течение 11 месяцев 2025 года свинину ввозили преимущественно из Дании (57,9%), Польши (19%), Нидерландов (7,9%).

На экспорт в январе-ноябре 2025 года Украина отправила 2,2 тыс. тонн свинины, что на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном эквиваленте экспорт за 11 месяцев этого года сократился на 4,3%, по сравнению с таким же периодом 2024 года — до $6,6 млн.

Больше всего отечественной свинины в течение 11 месяцев поставляли в:

ОАЭ (33,9%)

Гонконг (16,9%)

Бахрейн (16,6%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.