Toyota заявила о рекордном производстве авто — Finance.ua

Toyota заявила о рекордном производстве авто
Японская компания Toyota заявила, что ее глобальное производство авто в ноябре выросло на 1,5% по сравнению с годом ранее — до 833 104 автомобилей, достигнув рекордного уровня за этот месяц.
Об этом сообщает The Japan Times.
Для компании этот рост продолжается уже четвертый месяц.
Отмечается, что производство новых транспортных средств в Японии сократилось на 3,3% до 266 174 единиц, поскольку постоянный дефицит полупроводников затормозил производство новых автомобилей.
Производство авто за рубежом выросло на 3,8% до 566 930, что также является рекордным показателем для ноября. При этом производство автомобилей в Китае упало на 11,1% из-за нехватки запчастей.
В компании заявили, что продажи Toyota в мире выросли на 2,9% до 796,484 автомобилей.
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