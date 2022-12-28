Toyota заявила о рекордном производстве авто — Finance.ua

Toyota заявила о рекордном производстве авто Сегодня 01:39 — Технологии&Авто

Toyota заявила о рекордном производстве авто

Японская компания Toyota заявила, что ее глобальное производство авто в ноябре выросло на 1,5% по сравнению с годом ранее — до 833 104 автомобилей, достигнув рекордного уровня за этот месяц.

Для компании этот рост продолжается уже четвертый месяц.

Отмечается, что производство новых транспортных средств в Японии сократилось на 3,3% до 266 174 единиц, поскольку постоянный дефицит полупроводников затормозил производство новых автомобилей.

Производство авто за рубежом выросло на 3,8% до 566 930, что также является рекордным показателем для ноября. При этом производство автомобилей в Китае упало на 11,1% из-за нехватки запчастей.

В компании заявили, что продажи Toyota в мире выросли на 2,9% до 796,484 автомобилей.

Укрінформ По материалам:

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