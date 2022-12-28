Toyota заявила о рекордном производстве авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota заявила о рекордном производстве авто

Технологии&Авто
21
Toyota заявила о рекордном производстве авто
Toyota заявила о рекордном производстве авто
Японская компания Toyota заявила, что ее глобальное производство авто в ноябре выросло на 1,5% по сравнению с годом ранее — до 833 104 автомобилей, достигнув рекордного уровня за этот месяц.
Об этом сообщает The Japan Times.
Для компании этот рост продолжается уже четвертый месяц.
Отмечается, что производство новых транспортных средств в Японии сократилось на 3,3% до 266 174 единиц, поскольку постоянный дефицит полупроводников затормозил производство новых автомобилей.
Производство авто за рубежом выросло на 3,8% до 566 930, что также является рекордным показателем для ноября. При этом производство автомобилей в Китае упало на 11,1% из-за нехватки запчастей.
В компании заявили, что продажи Toyota в мире выросли на 2,9% до 796,484 автомобилей.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.