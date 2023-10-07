Toyota Yaris с дизайном в ретро-стиле вышел на рынок (Фото) — Finance.ua

Toyota Yaris с дизайном в ретро-стиле вышел на рынок (Фото) Сегодня 23:07 — Фондовый рынок

Toyota Yaris с дизайном в ретро-стиле вышел на рынок (Фото)

Японская компания Mitsuoka, известная созданием уникальных автомобилей с нетрадиционным дизайном, объявила о старте продаж нового хэтчбека под названием Viewt Story, созданного на основе модели Toyota Yaris.

Автомобиль получил дизайн, исполненный в оригинальном стиле ретро. Это выражается в круглых фарах, овальной решетке радиатора, большом капоте и хромированных вставках на бамперах. В общем, автомобиль очень напоминает Jaguar Mark II 1960-х годов.

Автомобиль оснащается рядной бензиновой тройкой объемом 1,5л. Мощность — 120 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с «механикой» или вариатором. Привод предложен передний или полный.

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