Toyota выпустит пикап на базе RAV4 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota выпустит пикап на базе RAV4

Технологии&Авто
9
Toyota выпустит пикап на базе RAV4
Toyota выпустит пикап на базе RAV4
Пикапы Toyota Hilux и Tacoma вскоре получат младшего брата.
Об этом сообщает сайт Motor1.
Информация о новом пикапе Toyota циркулировала давно. Теперь стало известно, что его будут производить в Бразилии для снижения себестоимости.
Автомобиль бросит вызов Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz и Chevrolet Montana. Как и у соперников, у пикапа не будет рамы — его построят на платформе TNGA, которую использует кроссовер Toyota RAV4.
Toyota выпустит пикап на базе RAV4
Новая Toyota станет серийной версией концепта EPU 2023 года. Пикап отличается агрессивным рубленым дизайном с высоким капотом, толстыми задними стоками крыши и узкими фарами. Автомобиль будет компактнее рамных пикапов: его длина достигнет 5 метров, а колесная база составит 3,3 м.
Ожидается, что у Toyota RAV4 позаимствуют и гибридные установки с 2,5-литровыми двигателями. Как известно, кроссовер доступен в электрифицированных версиях мощностью 222 и 306 л. Примечательно, что в качестве горючего пикап сможет использовать не только бензин, но и этанол.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.