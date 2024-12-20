Toyota выпустит пикап на базе RAV4 — Finance.ua

Toyota выпустит пикап на базе RAV4 Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Toyota выпустит пикап на базе RAV4

Пикапы Toyota Hilux и Tacoma вскоре получат младшего брата.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Информация о новом пикапе Toyota циркулировала давно. Теперь стало известно, что его будут производить в Бразилии для снижения себестоимости.

Автомобиль бросит вызов Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz и Chevrolet Montana. Как и у соперников, у пикапа не будет рамы — его построят на платформе TNGA, которую использует кроссовер Toyota RAV4.

Новая Toyota станет серийной версией концепта EPU 2023 года. Пикап отличается агрессивным рубленым дизайном с высоким капотом, толстыми задними стоками крыши и узкими фарами. Автомобиль будет компактнее рамных пикапов: его длина достигнет 5 метров, а колесная база составит 3,3 м.

Ожидается, что у Toyota RAV4 позаимствуют и гибридные установки с 2,5-литровыми двигателями. Как известно, кроссовер доступен в электрифицированных версиях мощностью 222 и 306 л. Примечательно, что в качестве горючего пикап сможет использовать не только бензин, но и этанол.

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