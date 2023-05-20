Toyota возродит свой культовый спорткар — Finance.ua

Toyota возродит свой культовый спорткар 20.05.2023, 00:37 — Технологии&Авто

Toyota возродит свой культовый спорткар

Toyota планирует возродить свой культовый спортивный автомобиль Celica. Модель может получить в качестве преемника заряженный электромобиль.

Об этом сообщили на сайте Best Car Web.

Новый глава Toyota Кодзи Сато и председатель правления Акио Тойода поделились своими идеями по поводу новой Celica. Тойода подчеркнул, что хочет «возродить модель в будущем».

Toyota намерена расширить количество спортивных моделей GR. В первый раз заряженные версии могут получить полностью электрические модели бренда.

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Пока не известно, будут ли предлагать новую Celica в стандартной версии или только в спортивной модификации GR, GR86 и GR Supra. Инсайдеры отметили, что спорткар получит новый дизайн, но сохранит узнаваемость модели прошлых поколений.

Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год. В целом было семь поколений модели.

Toyota Celica прославилась благодаря успешным выступлениям в чемпионате мира по ралли. Пятое и шестое поколения модели предлагали с системой полного привода, которая была полезна во время гонки.

Фокус По материалам:

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