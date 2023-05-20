Toyota возродит свой культовый спорткар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota возродит свой культовый спорткар

Технологии&Авто
38
Toyota возродит свой культовый спорткар
Toyota возродит свой культовый спорткар
Toyota планирует возродить свой культовый спортивный автомобиль Celica. Модель может получить в качестве преемника заряженный электромобиль.
Об этом сообщили на сайте Best Car Web.
Новый глава Toyota Кодзи Сато и председатель правления Акио Тойода поделились своими идеями по поводу новой Celica. Тойода подчеркнул, что хочет «возродить модель в будущем».
Toyota намерена расширить количество спортивных моделей GR. В первый раз заряженные версии могут получить полностью электрические модели бренда.
Читайте также
Пока не известно, будут ли предлагать новую Celica в стандартной версии или только в спортивной модификации GR, GR86 и GR Supra. Инсайдеры отметили, что спорткар получит новый дизайн, но сохранит узнаваемость модели прошлых поколений.
Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год. В целом было семь поколений модели.
Toyota Celica прославилась благодаря успешным выступлениям в чемпионате мира по ралли. Пятое и шестое поколения модели предлагали с системой полного привода, которая была полезна во время гонки.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.