Toyota привезла в Украину новый пикап (Фото) — Finance.ua
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Toyota привезла в Украину новый пикап (Фото)

Фондовый рынок
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Toyota привезла в Украину новый пикап (Фото)
Toyota привезла в Украину новый пикап (Фото)
Японская компания Toyota вывела на украинский рынок новый пикап Hilux GR SPORT. Автомобиль обладает улучшенной управляемостью и устойчивостью на дороге.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на представительство Toyota в Украине.
Hilux GR SPORT отличается увеличенной шириной колеи, +140 мм спереди и +155 мм сзади по сравнению со стандартной Toyota Hilux.
Оптимизированное управление обеспечивает уверенность на дороге. Вибрационный шум был значительно уменьшен, а подвеска и тормоз доработаны, говорят в компании.
Движущей силой пикапа является 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Мотор совмещается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Hilux GR SPORT также отличается премиальными деталями внешнего дизайна, такими как черная радиаторная решетка с G-мотивом и классическим логотипом Toyota, черными порогами, зеркалами и дверными ручками. Серебристая передняя защита днища, черный задний бампер и узнаваемые логотипы GR SPORT дополняют эффектный экстерьер.
По материалам:
mmr.ua
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