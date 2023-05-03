Toyota привезла в Украину новый пикап (Фото) — Finance.ua

Toyota привезла в Украину новый пикап (Фото) Сегодня 05:42 — Фондовый рынок

Toyota привезла в Украину новый пикап (Фото)

Японская компания Toyota вывела на украинский рынок новый пикап Hilux GR SPORT. Автомобиль обладает улучшенной управляемостью и устойчивостью на дороге.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на представительство Toyota в Украине.

Hilux GR SPORT отличается увеличенной шириной колеи, +140 мм спереди и +155 мм сзади по сравнению со стандартной Toyota Hilux.

Оптимизированное управление обеспечивает уверенность на дороге. Вибрационный шум был значительно уменьшен, а подвеска и тормоз доработаны, говорят в компании.

Движущей силой пикапа является 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Мотор совмещается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Hilux GR SPORT также отличается премиальными деталями внешнего дизайна, такими как черная радиаторная решетка с G-мотивом и классическим логотипом Toyota, черными порогами, зеркалами и дверными ручками. Серебристая передняя защита днища, черный задний бампер и узнаваемые логотипы GR SPORT дополняют эффектный экстерьер.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.