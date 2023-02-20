Toyota возобновит производство легендарного Land Cruiser 70 — Finance.ua
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Toyota возобновит производство легендарного Land Cruiser 70

Фондовый рынок
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Японская автомобилестроительная компания Toyota планирует вернуть в свою линейку в Японии легендарный внедорожник Land Cruiser 70. Презентация возрожденного авто запланирована на сентябрь, а продажи начнутся к концу осени текущего года.
Toyota возобновит производство легендарного Land Cruiser 70
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Best Car.
Для внутреннего рынка Land Cruiser 70 модель особенная, поэтому к ее возвращению в Toyota хотят подойти со всей ответственностью и даже с пересмотром дизайна. В частности, по сравнению с австралийской версией, японская «семидесятка» получит «лицо» с частично или полностью светодиодной оптикой.
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О технических параметрах возрожденного внедорожника информации пока мало. Говорят, что задняя подвеска внедорожника будет на листовых рессорах, а не пружинной, как предполагалось ранее, а под капотом, скорее всего, установят 2,8-литровый дизельный мотор 1GD от Land Cruiser Prado. Двигатель будет сочетаться с 6-ступенчатым «автоматом».
Напомним, Toyota Land Cruiser 70 — семейство внедорожников, производимых компанией Toyota с 1984 года.
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По материалам:
mmr.ua
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