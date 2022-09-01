Toyota вложит $5,6 миллиарда в производство аккумуляторов для электрокаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota вложит $5,6 миллиарда в производство аккумуляторов для электрокаров

Технологии&Авто
15
Toyota вложит $5,6 миллиарда в производство аккумуляторов для электрокаров
Toyota вложит $5,6 миллиарда в производство аккумуляторов для электрокаров
Японская компания Toyota планирует инвестировать до 730 миллиардов иен (5,6 миллиарда долларов) в производство аккумуляторов для электромобилей в Японии и США.
Об этом сообщает Kyodo News.
В компании заявили, что планируют начать производство аккумуляторов между 2024 и 2026 годами.
Автопроизводитель потратит около 400 миллиардов иен на строительство заводов в Японии, а еще около 325 миллиардов иен будет выделено на строительство завода Toyota в Северной Каролине, США.
Отмечается, что инвестиционный план Toyota появился на фоне того, что крупные автопроизводители наращивают усилия по производству электромобилей на фоне усиления нормативов во всем мире для борьбы с глобальным потеплением.
Недавно стало известно, что американский штат Калифорния планирует запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем, включая гибридные автомобили, до 2035 года. Этот шаг может распространиться на остальные Соединенные Штаты и спровоцировать гонку за разработкой электромобилей среди автопроизводителей.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.