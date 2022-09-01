Toyota вложит $5,6 миллиарда в производство аккумуляторов для электрокаров — Finance.ua

Toyota вложит $5,6 миллиарда в производство аккумуляторов для электрокаров
Японская компания Toyota планирует инвестировать до 730 миллиардов иен (5,6 миллиарда долларов) в производство аккумуляторов для электромобилей в Японии и США.
Об этом сообщает Kyodo News.
В компании заявили, что планируют начать производство аккумуляторов между 2024 и 2026 годами.
Автопроизводитель потратит около 400 миллиардов иен на строительство заводов в Японии, а еще около 325 миллиардов иен будет выделено на строительство завода Toyota в Северной Каролине, США.
Отмечается, что инвестиционный план Toyota появился на фоне того, что крупные автопроизводители наращивают усилия по производству электромобилей на фоне усиления нормативов во всем мире для борьбы с глобальным потеплением.
Недавно стало известно, что американский штат Калифорния планирует запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем, включая гибридные автомобили, до 2035 года. Этот шаг может распространиться на остальные Соединенные Штаты и спровоцировать гонку за разработкой электромобилей среди автопроизводителей.
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