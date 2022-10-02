Toyota в августе нарастила продажи автомобилей — Finance.ua

Toyota в августе нарастила продажи автомобилей 02.10.2022, 01:39 — Фондовый рынок

Toyota Motor Corporation (TMC) объявила результаты продаж, производства и экспорта за август 2022 г., а также совокупные итоги с января по август, в том числе для дочерних компаний Daihatsu и Hino.

Несмотря на влияние дефицита полупроводников и распространение COVID-19, производство достигло рекордного уровня в августе как в мире, так и за рубежом, благодаря усилиям поставщиков, прежде всего в регионах с высоким спросом, отметили в компании.

«Ситуация остается сложной для прогнозирования из-за дефицита полупроводников и COVID-19. Тем не менее, мы продолжим внимательно следить за ситуацией с поставкой запчастей и по возможности свести к минимуму внезапное сокращение производства, прилагая все усилия, чтобы доставить как можно больше автомобилей нашим клиентам в кратчайшие сроки», — отметил автопроизводитель.

По данным Toyota, в августе продажи автомобилей Toyota выросли по всему миру на 3,8% — до 777 047 единиц. У дочерней марки Hino результат более скромный — +0,6%, 12 099 машин. Наибольший прирост показал бренд Daihatsu, продажи которого выросли до 54 882 экземпляров, что соответствует приросту по отношению к августу 2021 года на 4,5%.

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