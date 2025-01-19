Toyota строит инновационный «Город будущего»: первые жители въедут уже в этом году — Finance.ua
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Toyota строит инновационный «Город будущего»: первые жители въедут уже в этом году

Технологии&Авто
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Toyota строит инновационный «Город будущего»: первые жители въедут уже в этом году
Toyota строит инновационный «Город будущего»: первые жители въедут уже в этом году
Компания Toyota откроет двери «Города будущего» осенью 2025 года. Город, который в течение пяти лет возводили специалисты японского автопроизводителя, находится у подножия горы Фудзи. На первом этапе в городе поселятся только сотня сотрудников бренда.
После окончания строительства на территории будут проживать около двух тысяч жителей. За архитектуру инновационного города отвечают специалисты датской фирмы Bjarke Ingels Group.
Toyota строит инновационный «Город будущего»: первые жители въедут уже в этом году
Руководитель Toyota Акио Тойода сообщил, что сейчас строители сдали первую очередь домов, заселение которых начнется осенью этого года. Поначалу в новые дома переедут сто человек, среди которых будут сотрудники компании и члены их семей.
После окончания строительства город Woven City займет 175 акров у подножия горы Фудзи. Ожидается, что на территории суперсовременного мегаполиса появятся беспилотные автомобили и «умные» дома. Кроме того, в инфраструктуру города специалисты внедрят искусственный интеллект.
Toyota строит инновационный «Город будущего»: первые жители въедут уже в этом году
По материалам:
Autogeek
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