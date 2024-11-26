Toyota разрабатывает новое поколение Celica с ДВС мощностью более 400 л.с. — Finance.ua
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Toyota разрабатывает новое поколение Celica с ДВС мощностью более 400 л.с.

Технологии&Авто
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Toyota разрабатывает новое поколение Celica с ДВС мощностью более 400 л.с.
Toyota разрабатывает новое поколение Celica с ДВС мощностью более 400 л.с.
Технический директор Toyota Хирок Накадзима публично заявил, что компания разрабатывает новое поколение Celica.
После 18 лет ожидания появилось официальное подтверждение создания новой Toyota Celica. Что важно: новое поколение получит двигатель внутреннего сгорания и будет работать на бензине, а не на электричестве.
Честно говоря, еще не время официального анонса, но в компании много людей, которые с нетерпением ждут появления Celica.
Toyota также подала заявку на регистрацию товарного знака Celica в ноябре этого года. Кроме того, Toyota создала новый 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и мощностью до 407 л.с., который может использоваться в новой Celica.
Toyota Celica — купе Toyota Motor Corporation, выпускавшееся с 1970 по 2006 годы.
По материалам:
Ampercar
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