Toyota представила новое поколение пикапа Tacoma (фото) — Finance.ua

Toyota представила новое поколение пикапа Tacoma (фото)
Компания Toyota представила четвертое поколение пикапа Tacoma.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда.
Автомобиль впервые в истории может комплектоваться гибридной силовой установкой.
Новинка внешне серьезно изменилась, ее дизайн был исполнен в духе более дорогого пикапа Tundra. Машина будет доступна с двумя вариантами грузовой платформы разных размеров. Грузоподъемность составляет 775 кг.
Салон Toyota Tacoma тоже существенно изменился. На передней панели находится 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Имеются у машины и кнопки управления функционалом. Перед водителем расположен четырехспицевой мультируль и 7-дюймовая виртуальная панель.
В базовых комплектациях пикап будет доступен с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 278 л. с. и 430 Нм крутящего момента. В топе он получит гибридную силовую установку на основе этого турбодвигателя, дополненного электромотором. Суммарная мощность составит 326 л. с. и 630 Нм крутящего момента.
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