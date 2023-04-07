Toyota представила новое поколение гибрида Prius (фото) — Finance.ua
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Toyota представила новое поколение гибрида Prius (фото)

Фондовый рынок
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Toyota представила новое поколение гибрида Prius (фото)
Toyota представила новое поколение гибрида Prius (фото)
Компания Toyota представила Prius Prime нового поколения. Новинка будет доступна в трех комплектациях: SE, XSE и XSE Premium.
В салоне автомобиля вместо старой мультимедийной системы установили новую Toyota Audio Multimedia с 8 или 12,3-дюймовым дисплеем в зависимости от комплектации с беспроводной зарядкой для смартфона. Рулевое колесо и приборную панель новый Toyota Prius Prime позаимствовал у Toyota bZ4X.
Новинка имеет полный набор систем активной и пассивной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, автоматическое переключение дальнего света и систему удержания в полосе движения с функцией предупреждения о выходе из нее.
Все комплектации гибрида имеют три режима вождения: «Нормальный», «Эко» и «Спортивный».
Toyota Prius Prime оснащается гибридной силовой установкой Toyota пятого поколения на базе 2,0-литрового бензинового двигателя M20A-FXS. ДВС сочетается с двумя мотор-генераторами (MG1 и MG2) и бесступенчатой трансмиссией. Общая мощность силовой установки составляет 220 л.с., что позволяет автомобилю разогнаться от 0 до 60 миль в час (0-97 км) за 6,6 секунды. Модель получила литий-ионный аккумулятор на 13,6 кВт*ч. Зарядка от стандартной домашней розетки 120 В займет примерно 11 часов.
Старт продаж нового Toyota Prius Prime в США намечен на май 2023 года. Цены будут начинаться с 32 350 долларов.
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По материалам:
MMR
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