Toyota представила недорогой компактный седан за $15 000 — Finance.ua
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Toyota представила недорогой компактный седан за $15 000

Технологии&Авто
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Toyota представила недорогой компактный седан за $15 000
Toyota представила недорогой компактный седан за $15 000, Фото: Toyota
Линейку Toyota Yaris 2022 года пополнил новый седан Ativ. Бюджетную модель начнут продавать до конца года по цене от 15 000 до 19 400 долларов.
Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Новую Toyota Yaris Ativ разработали в сотрудничестве с Daihatsu. Седан построен на упрощенной версии платформы TNGA, которую использует и хэтчбек Toyota Yaris. Автомобиль ощутимо больше собратьев.

Размеры Toyota Yaris Ativ:

  • Длина — 4425 мм;
  • Ширина — 1740 мм;
  • Высота — 1480 мм;
  • Колесная база — 2620 мм.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Кроме того, четырехдверная версия разительно отличается по дизайну. У нее наклонная арковидная крыша и рельефные боковины. Передняя часть выполнена в духе старшей Toyota Corolla: широкая радиаторная решетка сочетается с продолговатыми диодными фарами.
В салоне появилась цифровая приборная панель, но в центральной панели расположен большой сенсорный экран диагональю 8 или 9 дюймов (в зависимости от версии модели). Объем багажника составляет 476 л.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Базовый седан Toyota Yaris Ativ получил бесключевой доступ, ESP, 6 подушек безопасности и кондиционер. В топовой версии добавлены кожаный салон, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в самом дорогом варианте предусмотрено автоматическое торможение, контроль разметки и «слепых» зон.
Новая Toyota Yaris Ativ дебютировала с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 94 л. с., который расходует в среднем 4,3 л/100 км. Позже добавят еще более экономичную гибридную модификацию на 116 л. с. Все версии оснащаются вариатором.
По материалам:
Фокус
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