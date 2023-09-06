Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото) — Finance.ua

Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото) 06.09.2023, 02:34 — Технологии&Авто

Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)

Toyota показала альтернативу электрическому пикапу Hilux. Этот прототип работает на водородном топливе и может проехать до 600 км с полным баком. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Многие автопроизводители делают ставку на электромобили, чтобы снизить уровень вредных выбросов. В Toyota предлагают альтернативное решение проблемы — авто на водородных топливных элементах.

Пикап Hilux пользуется большим спросом во многих странах мира. Потому эту модель решили оснастить водородными топливными элементами.

Прототип продемонстрировали в Великобритании. Он использует элементы питания от водородного седана Mirai

На шасси пикапа установлено три бака высокого давления. Они могут вместить достаточно водорода, чтобы проехать до 600 км.

В Toyota отметили, что этот прототип станет основой для небольшого парка тестовых автомобилей, которые будут выпущены до конца года. В общей сложности будет создано десять таких пикапов.

В будущем Toyota планирует выпустить больше новых водородных моделей. Среди них будут седаны, хэтчбеки и кроссоверы.

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Фокус По материалам:

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