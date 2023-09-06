Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото) — Finance.ua
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Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)

Технологии&Авто
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Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)
Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)
Toyota показала альтернативу электрическому пикапу Hilux. Этот прототип работает на водородном топливе и может проехать до 600 км с полным баком. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Многие автопроизводители делают ставку на электромобили, чтобы снизить уровень вредных выбросов. В Toyota предлагают альтернативное решение проблемы — авто на водородных топливных элементах.
Пикап Hilux пользуется большим спросом во многих странах мира. Потому эту модель решили оснастить водородными топливными элементами.
Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)
Прототип продемонстрировали в Великобритании. Он использует элементы питания от водородного седана Mirai.
На шасси пикапа установлено три бака высокого давления. Они могут вместить достаточно водорода, чтобы проехать до 600 км.
Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)
В Toyota отметили, что этот прототип станет основой для небольшого парка тестовых автомобилей, которые будут выпущены до конца года. В общей сложности будет создано десять таких пикапов.
В будущем Toyota планирует выпустить больше новых водородных моделей. Среди них будут седаны, хэтчбеки и кроссоверы.
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По материалам:
Фокус
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